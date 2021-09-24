Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Çaykur Rizespor Süper Lig
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