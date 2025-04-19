Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, tecrübeli teknik adamla 16. haftanın sonunda yollarını ayırdı. Kocaelispor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 16 haftalık periyodu 32 puanla 2. sırada tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Sağlam'ın ardından bir maçlığına takımın başına geçen Aydın Günaydın ile 17. haftada deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup ederek 35 puanla zirveye yerleşti.

Takımı 18. haftadan itibaren tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, aldığı başarılı sonuçlarla 17. haftada yerleştiği liderlik koltuğunu bir daha hiç bırakmadı. Yeşil-siyahlılar bu dönemde Taşdemir yönetiminde çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik elde ederken, 1 defa da mağlup oldu.

Deplasmandaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, 35. haftada en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 9 puanlık fark atarak ligin bitimine 4 maç kalan Süper Lig'e yükseldi.

"Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Kocaelispor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.