"Burada oynamaya başladın, gökyüzünde renklerimiz seninle"... NPC Rieti basketbol kulübü Kobe Bryant'ı bu sözlerle andı.

Kobe'nin babasının oynadığı ilk İtalyan kulübü olan Rieti, Scafati ile oynadığı maç öncesinde 13 yaşındaki kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsane sporcu için anma töreni düzenledi.

[Fotoğraf: AP]

Mücadele öncesinde Kobe'nin 24 numaralı forması gösterildi, ardından salondaki taraftarlar dakikalarca Kara Mamba'yı ayakta alkışladı.

Efsane basketbolcunun babası Joe Bryant 1984 yılında Rieti forması giyerken, o yıllarda 6 yaşında olan Kobe de, İtalyan ekibinin altyapısında oynamıştı.