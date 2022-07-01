Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-4 yenen milli okçular, bronz madalyanın sahibi oldu.

Böyle önemli bir organizasyonda madalya almak bizi çok mutlu ediyor.



19. Akdeniz Oyunları'nı üçüncü sırada tamamlayan ve bronz madalya kazanan Erkekler Klasik Yay Milli Takımımız, hislerini @trtsporyildiz ile paylaştı. pic.twitter.com/u1XSJg2r2N