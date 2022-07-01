Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-4 yenen milli okçular, bronz madalyanın sahibi oldu.
Böyle önemli bir organizasyonda madalya almak bizi çok mutlu ediyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2022
19. Akdeniz Oyunları'nı üçüncü sırada tamamlayan ve bronz madalya kazanan Erkekler Klasik Yay Milli Takımımız, hislerini @trtsporyildiz ile paylaştı. pic.twitter.com/u1XSJg2r2N
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