Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı, Sırbistan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko karşılaşması, rakibimizde artan COVID-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir." denildi.
Organizasyonun 19. haftasında yapılması gereken 9 müsabakanın 7'si, artan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.
Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakasının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamayacak.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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