Rüzgarın şiddetli olduğu günlerde ekipmanlarıyla Atakum ve 19 Mayıs ilçeleri sahilinde bir araya gelen rüzgar sörfçüleri, Karadeniz'in hırçın dalgalarında kitesurf yapıyor.

7 yıldır kitesurf yapan ve bu sporun eğitimini veren Ümit Şahin Özdemir, kitesurf sporunda her geçen yıl gelişme sarf ettiklerini söyledi.

Geçen yıl 2 öğrencileri olduğunu, bu yıl ise 5 öğrenciyle bu spora devam ettiklerini anlatan Özdemir, "Her yıl bu spora yeni öğrenciler kazandırmaya devam ediyoruz. Orta Karadeniz'deki sporcular, Samsun'da buluşuyor. Burada Akyaka'ya, Adana Haylazlı'ya birçok öğrenci gönderiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

COVID-19 salgınında ara verdiklerini spora yeniden başladıklarını dile getiren Özdemir şöyle devam etti:

"Samsun'da pandemiden sonra yaklaşık 20 kişi dışarıya gönderdik, hepsi eğitim aldı. Öğrencilerimiz halen gelmeye devam ediyor. Samsun'da öğrenci kesimi yazın çok olmadığı için genelde iş insanları bu spora daha çok yöneliyor pahalı bir spor olduğu için. Sporu yapacak olanlar kesinlikle denizden korkmasın, rüzgardan korkmasın. Biz herkese yardımcı olmaya çalıyoruz."

Sahilin temiz tutulmaları çağrısında bulunan Özdemir, "Samsun sahili çok geniş ama biz üç yerde bu sporu yapıyoruz. Özellikle şişe ve kesici aletleri sahillere bırakmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bıraktıkları kesici aletler ve şişe parçaları, bize ve uçurtmalarımıza zarar veriyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Tekniğini öğrendikten sonra kolaylaşıyor"

Kitesurfe 6 ay önce başlayan Çiğdem Türe ise bu sporlu ilk kez Antalya'da gördüğünü ve Haylazlı'da ders aldığını belirterek "Bireysel olması bence büyük avantaj. Kadınlara tavsiye ediyorum, çok keyifli bir spor. İlk etapta çok fazla güç gerektiren bir spor gibi görünüyor ama tekniğini öğrendikten sonra kolaylaşıyor" diye konuştu.

Samsun Kitesurf Kulübü Başkanı Ahmet Odabaş ise her hafta iklim koşulları uygun oldukça sahilde bir araya gelerek bu sporu yaptıklarını söyledi.

Bu spora meraklı olanları Samsun'a beklediklerini vurgulayan Odabaş, "Merak edip gelerek bize katılan arkadaşlarımız da oluyor. Daha çok Ege ve Marmara tarafında yapılıyor bu spor. Kitesurfün Karadeniz'de de yapılabileceğini gösterdik. Artık bu spor Karadeniz'de de var diyoruz" ifadesini kullandı.