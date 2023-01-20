Musa Mıcık, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması'na katıldı.

Musa Mıcık, geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kaldığını, spor hayatına 2002 yılında basketbolla başladığını söyledi.

Aydın'da bireysel olarak antrenman yaptığını belirten Mıcık, çok fazla antrenman fırsatı bulamadığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Mıcık, okçuluğun biraz masraflı bir spor dalı olduğunu aktardı.

"Kısıtlı ekipman, kısıtlı antrenmanla milli takım seçmelerine geldim. İyi malzeme ve iyi antrenman sahası bulursam çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum."

"Okçuluk çocukluktan beri hayalim"

Mıcık, antrenman için atış yapacak yer bulamadığını anlattı.

"Antrenmanları evimin düz olan çatısında yapıyordum. Kendime ait tatemilerden oluşturduğum hedefim vardı. Kısa mesafede 5 metreden antrenman yapıyordum. Şimdi evi de taşıdım. Artık antrenman yapacağım hiçbir yer yok. Hayalim milli takıma girebilmek ama bunun için ne yeterli ekipmanım ne de antrenman alanım var. Düzenli antrenman yapabilmek için 70 metre uzunluğunda bir saha olması gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Mıcık, hala taksitle aldığı ekipmanları kullandığını belirtti.

"Okçuluk çocukluktan beri hayalim. Okçulukla tanıştıktan sonra kendi yayımı, malzemelerimi taksitle aldım. Aynı malzemelerle devam ediyorum ama artık bu malzemelerin hiçbiri bana yetmiyor."