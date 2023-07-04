Az Bulutlu 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.07.2023 13:30

Kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarmanın projesiyle tekvando öğreniyor

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklar için başlatılan "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi" kapsamında 118 çocuk tekvando eğitimi alıyor.

Kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarmanın projesiyle tekvando öğreniyor
[Fotograf: AA]

Develi ve Talas ilçelerinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki merkeze uzak yerlerde ikamet eden çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durup daha iyi bir geleceğe sahip olması ve sosyalleşmesi amacıyla "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi" hayata geçirildi.

Kurs eğitmenleri ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan ekip, ilk etapta 2 ilçedeki 16 kırsal mahallede yaşayan 118 çocuğu projeye dahil etti.

Evlerinden servislerle alınan çocuklar, ilçe merkezlerindeki spor salonlarında kendilerine ücretsiz verilen malzemelerle hafta sonları 3 grup halinde ikişer saat minderde ter döküyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Proje koordinatörü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ender Kılıç, projenin hayata geçirilmesi için Vali Gökmen Çiçek'in önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kılıç, çocuklara daha kaliteli ve güvenli bir hayat sunmak için jandarma olarak büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

"Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde merkeze uzak yerleşim yerlerinde ikamet edip, sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor branşlarıyla tanışma fırsatı bulamamış ilkokul ve ortaokul öğrencisi 7-14 yaş grubu kız ve erkek çocuklarımızın sporla tanışması, sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması için söz konusu projenin yürütülmesine başlandı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Projeye ilgi yoğun

Projenin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kılıç, 1550 başvuru arasından 118 çocuğun seçildiğini, sonraki aşamada sayının artacağını dile getirdi.

Kılıç, çocukların şampiyonalarda madalya kazanması için hep birlikte ter dökeceklerini ifade etti.

"Kayseri İl Jandarma Komutanlığı olarak çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projeyi daha iyi yerlere taşıyacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da ilçelerinde de hayata geçirilen projeyi önemsediklerini, jandarmanın değerli bir görev üstlendiğini belirterek, her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Çocuklardan 8 yaşındaki Tuğçe Dinç ise Çayırözü Mahallesi'nden Develi ilçe merkezine servisle geldiğini, jandarma sayesinde başka mahallelerden gelen arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

10 yaşındaki Yağmur Güleken de projeye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Güleken, Jandarma sayesinde sosyalleştiklerini anlattı.

"Tekvando yapmayı ve arkadaşlarımla burada oynamayı çok seviyorum. Üstümüzdeki kıyafetleri ve malzemeleri jandarma verdi. Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Burada biz çok mutluyuz ve çok güzel zaman geçiriyoruz. Servislerle bizi evlerimizden alıp buraya getiriyorlar."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Avrupa şampiyonu Cansu Halenur Yiğit'in hedefi dünya şampiyonluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
14:21
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:22
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
14:26
İran’da kum fırtınası nedeniyle 403 kişi hastaneye kaldırıldı
14:04
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi
14:02
72 sömürge, bitmeyen yangın: Fransa
Sinek Yaylası'nda imece usulü koyun kırkma mesaisi
Sinek Yaylası'nda imece usulü koyun kırkma mesaisi
FOTO FOKUS
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
Tanju Özcan'dan 'değişim' yürüyüşü: CHP yönetimi panik içinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ