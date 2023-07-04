Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davul zurnalı davet

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarında geziyor.

Güreş havaları ve Rumeli ezgilerini çalan 40 kişilik müzisyen grubu, güreşler öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Davul zurnalı daveti ilgiyle takip eden ve cep telefonlarıyla kaydeden esnaf ve vatandaşlar da beğenilerini verdikleri bahşişle gösteriyor.

Şef Alaattin Zurnacı, Kırkpınar heyecanının başladığını söyledi.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'a herkesi davet ettiklerini belirten Zurnacı, "Edirne'yi ve Kırkpınar'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Edirnelileri ve tüm güreşseverleri Kırkpınar'a davet ediyoruz." dedi.