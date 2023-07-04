Avrupa şampiyonu Cansu Halenur Yiğit'in hedefi dünya şampiyonluğu

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 9-18 Haziran'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Yiğit, 70 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Bilek güreşine 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan Çaybaşı Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi sporcu, okuldan arta kalan zamanlarında Ünye ilçesindeki spor salonunda antrenmanlara katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

17 yaşındaki Yiğit, Avrupa şampiyonasından altın madalyayla dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başarısını disiplinli ve özverili çalışmaya borçlu olduğunu belirten Yiğit, kendisine sağladıkları destek için ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Cansu Halenur Yiğit, şampiyona öncesi hazırlık sürecinde, ikamet ettiği Çaybaşı ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ünye'ye gelerek antrenman yaptığını kaydederek, okul hayatından arta kalan zamanlarda gerçekleştirdiği çalışmayla Avrupa birinciliği elde ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Genç sporcu, hedeflerini anlattı.

"Önüme bir hedef koyduğum için bu engeller bana zor gelmedi. Hedefim doğrultusunda gidip başarı elde ettiğim için mutlu ve gururluyum. Ailem ve antrenörlerim de alınan bu sonuçtan dolayı çok mutlu oldular."

Yiğit, orta okul çağında beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle bilek güreşine başladığını ifade ederek, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiği bu sporda dünya şampiyonluğu hedeflediğini vurguladı.

"Dünya şampiyonasında Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım." ifadesini kullanan milli sporcu, kadınların kendilerine güvenmelerini istedi.