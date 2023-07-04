Az Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 04.07.2023 12:25

Avrupa şampiyonu Cansu Halenur Yiğit'in hedefi dünya şampiyonluğu

Moldova'da düzenlenen Gençler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Cansu Halenur Yiğit, dünya şampiyonluğu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Avrupa şampiyonu Cansu Halenur Yiğit'in hedefi dünya şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 9-18 Haziran'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Yiğit, 70 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Bilek güreşine 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan Çaybaşı Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi sporcu, okuldan arta kalan zamanlarında Ünye ilçesindeki spor salonunda antrenmanlara katılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

17 yaşındaki Yiğit, Avrupa şampiyonasından altın madalyayla dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başarısını disiplinli ve özverili çalışmaya borçlu olduğunu belirten Yiğit, kendisine sağladıkları destek için ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Cansu Halenur Yiğit, şampiyona öncesi hazırlık sürecinde, ikamet ettiği Çaybaşı ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ünye'ye gelerek antrenman yaptığını kaydederek, okul hayatından arta kalan zamanlarda gerçekleştirdiği çalışmayla Avrupa birinciliği elde ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Genç sporcu, hedeflerini anlattı.

"Önüme bir hedef koyduğum için bu engeller bana zor gelmedi. Hedefim doğrultusunda gidip başarı elde ettiğim için mutlu ve gururluyum. Ailem ve antrenörlerim de alınan bu sonuçtan dolayı çok mutlu oldular."

Yiğit, orta okul çağında beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle bilek güreşine başladığını ifade ederek, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiği bu sporda dünya şampiyonluğu hedeflediğini vurguladı.

"Dünya şampiyonasında Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım." ifadesini kullanan milli sporcu, kadınların kendilerine güvenmelerini istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davul zurnalı davet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Bakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
12:34
Borç yapılandırmasında vergi dairelerine 5,5 milyon başvuru
12:27
Leyla Aydemir davasında sanıklara verilen beraat kararının bozulması istendi
12:13
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
12:15
Kızamıkta en çok vaka İstanbul'da
12:15
İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor: Paslı demirler görünmeye başladı
Rüzgar türbinleri İzmir'den "kanatlanıyor"
Rüzgar türbinleri İzmir'den "kanatlanıyor"
FOTO FOKUS
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
İsrail, Cenin’deki kuşatma ve saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ