Kırkpınar'da başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını yapıyor
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer için mücadele edecek başpehlivanlar, son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek güreşler öncesi kamp çalışmalarını tamamlayan başpehlivanlar, şehre gelmeye başladı.
Başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Hasan Cengiz, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çim sahada son yağlı antrenmanını gerçekleştirdi.
Başpehlivanlar, hazırlıklar kapsamında paça bağlayıp, yağlandıktan sonra antrenörleri eşliğinde güreş tuttu.
Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton yağ kullanılacak
1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 3 Temmuz Pazar akşamı bitecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için kullanılacak 3 ton zeytinyağını Trakya Birlik karşılayacak.
Kamyona yüklenen tenekeler dolusu yağlar, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi. Burada yetkililere teslim edilen yağlar, güreşlerde kullanılacak. Bu yıl güreşlere 3 binden fazla pehlivanın başvuru yapması bekleniyor.