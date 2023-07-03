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Spor
AA 03.07.2023 14:30

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor
[Fotograf: AA]

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz tarihlerinde Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Belediye ekipleri, Tunca Nehri'nin ada olarak çevrelediği Sarayiçi mevkisinde bulunan er meydanı ve çevresinde temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Pehlivanların karşılaşacağı çayır güreş için uygun hale getirilirken tribünler de seyirciler için hazırlandı.

Kırkpınar'da 662. buluşmaya sayılı günler kaldı
Kırkpınar'da 662. buluşmaya sayılı günler kaldı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.

Yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kıyı, sorunsuz bir organizasyon için tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor

Kıyı, çalışmalara aylar öncesinden başladıklarını belirtti.

"662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için belediye ekipleri tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi. Çayırımız ve tribünler hazırlandı. Her noktada gerekli temizlikler yapıldı. Yine stat çevresinde de düzenlemeler gerçekleştirildi. Tüm güreşseverleri er meydanına bekliyoruz."

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Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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