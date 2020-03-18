Spor dünyası koronavirüsten etkilenmeye devam ediyor.

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kevin Durant kimdir?

Amerikalı profesyonel basketbolcu Kevin Wayne Durant 31 yaşında. NBA takımlarından Brooklyn Nets formasını giyiyor. "Durantula" ve "KD" gibi lakapları ile anılan 2,06 m boyundaki Durant, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Kariyeri boyunca iki kez NBA şampiyonluğu, iki kez NBA finalleri en değerli oyuncusu, bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü, bir kez NBA yılın çaylağı ödülü'nü ve iki kez de Olimpiyat altın madalyası kazanmasının yanında beş kez All-Star karmasına, beş defa da NBA yılın en iyi beşi'ne seçildi.

Espanyol'da koronavirüs alarmı

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Serie A'da bir koronavirüs vakası daha

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, 24 yaşındaki oyuncusu Mattia Zaccagni’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek Hertha Berlin'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.