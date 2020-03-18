The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Espanyol'da koronavirüs alarmı

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Serie A'da bir koronavirüs vakası daha

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, 24 yaşındaki oyuncusu Mattia Zaccagni’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek Hertha Berlin'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.