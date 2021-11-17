Kerem'in milli takım performansı göz dolduruyor
A Milli Takımın Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı forma ile skor üretmeye devam etti.
Kerem, milli formayla çıktığı son 4 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.
Norveç karşısında takımımızı 1-0 öne geçirmişti. Letonya karşısında sessiz kalan Kerem Aktürkoğlu Cebelitarık'ı 6-0 yendimiz karşısında fileleri havalandırdı.
23 yaşındaki futbolcu, son golünü ise bu akşam oynanan Karadağ maçında attı. Kerem, 1-0 geriye düştüğümüz mücadelenin 22. dakikasında beraberlik golünü kaydetti.
Millilerin muhtemel rakipleri
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.
Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek.
Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.