Kuntz, Podgorica Şehir Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugünkü karşılaşmaya iyi başlayamadık. Kötü başladık ve rakibin agresif oyununa tam reaksiyon gösteremedik. Devre arasında bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda durumu düzelttik ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık. Takımımın ilk yarı performansına şaşırdım diyebilirim. Hak edilmiş, güzel bir galibiyet."

Kuntz, "Maçtan sonra durgun görünüyordunuz. Hollanda'nın galibiyeti sebebiyle miydi?" sorusuna yanıt verdi.

"Kesinlikle üzgün değildim. Daha sık görüşmeliyiz belki, ne zaman üzgün ve ne zaman mutlu olduğumu daha rahat anlayabilirsiniz. İki maçta 6 puan almak istiyoruz demiş ve bunu başarmış bir insanın yaşadığı duyguları yaşıyordum."

Alman teknik adam, Karadağlı bir gazetecinin "Letonya maçından sonra göz yaşlarınızı görmüştük. Bu kez sakindiniz." sözleri üzerine yanıt verdi.

"Ona mutluluktan ağlamak değil, var olan baskının vücuttan çıkması diyebiliriz. Geçen sürede buna alıştım. Sadece mutlu oldum bu kez, göz yaşı yoktu."

Hangi takımla eşleşmek istemezsiniz?

"Büyükannemin söylediği bir sözle yanıt vermek istiyorum. 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmene gerek yok.' derdi. Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. İlla bir yorum yapmak icap ederse, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim." yanıtını verdi.

Hakan Çalhanoğlu: Play-off etabına kaldığımız için çok mutluyuz

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bazen geriye düşme durumu oluyor ama en önemlisi pes etmemek. 1-1'den sonra ikinci golü bulmaya çalıştık ve başardık. Norveç'in Hollanda ile oynadığı maçla hiç ilgilenmedik. Sadece kendi oyunumuza baktık. Kazandığımız ve play-off etabına kaldığımız için çok mutluyuz."

Hakan, play-off'taki rakiplerle ilgili olarak da konuştu.

"İnşallah rüyamız gerçek olur. Gruptan çıktık, bir adım attık. Rakipleri de biliyoruz. Zor maçlar olacak. Biz bu süreçte kulüplerimize dönüp performansımızı yükseltmeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Rakipler için gereken hazırlığı yapacağız. Hocamız da analiz yapacaktır."

"Gelen rakibe göre değerlendiririz"

Milli futbolcu, "İtalya senin için özel bir ülke. Avrupa Şampiyonası'nda kötü bir anımız var. Yeniden eşleşmek ister misin?" sorusunu yanıt verdi.

"Avrupa Şampiyonası'na İtalya karşısında iyi başlamak çok önemliydi ama başaramadık. İtalya çok güçlü bir ülke. Her takım güçlü. 10 gün sonra play-off kuraları çekilene kadar bu zamanın tadını çıkaracağız. Gelen rakibe göre değerlendiririz."

Miodrag Radulovic: İstediğimiz gibi oynayamadık

[Fotoğraf: Reuters]

Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, Podgorica Şehir Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İyi bir maç oldu. Hollanda'nın ardından üst üste iki iyi maç oynayamadık. Sorunlarımız vardı. Yorgun olan ve yeni tip koronavirüse yakalanan oyuncularımız vardı. Son Avrupa Şampiyonası'na katılan güçlü bir Türkiye karşımızdaydı. İstediğimiz gibi oynayamadık. Türk Milli Takımı'nı İstanbul'daki maça göre çok daha iyi ve disiplinli gördüm. Türk Milli Takımı'na karşı bu mücadeleden çok memnunum."

Karadağ Teknik Direktörü, sahada zaman zaman basit hatalar yaptıklarını aktardı.

"Golü erken bulduk. İlk yediğimiz golde ise çok basit hata yaptık. Türkiye gibi yetenekli oyuncuları olan bir takım, böyle bir hatayı affetmezdi. Sekiz iyi oyuncum yoktu. Çizgiden bir topumuzu çıkardılar. Bu mağlubiyet için çok üzgünüm. Yaşadığımız aksiliklere rağmen bu grupta 12 puan bizim için iyiydi. Grup kuraları çekildiğinde de Hollanda ve Türkiye'nin favori olduğunu düşünüyordum. Genç oyuncularımız çok yetenekli. Futbolda iyi bir geleceğimiz var."