İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi.

60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Ukraynalı Zhora Abovian'ı 6-2, çeyrek finalde Rus Zhambolat Lokayev’i 6-1 yenerek yarı finale yükseldi. Kerem, Gürcü Amiran Shavadze’yi de 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek finale çıkmaya başardı. Kerem, yarın Ermeni Gevorg Gharibyan ile altın madalya mücadelesi verecek.

72 kiloda mindere çıkan Selçuk Can da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek’i 3-2, ikinci turda Finlandiyalı Mikko Petteri Peltokangas'ı 3-3 sona eren maçta son puan avantajıyla yenmeyi başardı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde de Macar Robert Attila Fritsc’i 7-3 mağlup ederek son 4'e kaldı. Yarı finalde Gürcü Yuri Lomadze’ye 7-0 yenilen Selçuk, yarın bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Mindere çıkan diğer milli güreşçilerden 67 kiloda Enes Başar, Estonyalı Ott Saar'ı 10-1 sayı tuşuyla yenerken, çeyrek finalde Avrupa üçüncüsü Norveçli Morten Thoresen'e 2-0 yenildi. Milli güreşçi, repesaj müsabakasında yarın Litvanyalı Kristupas Sleiva ile karşı karşıya gelecek.

97 kiloda Cenk İldem, ilk turda karşılaştığı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ermeni Artur Aleksanyan’a 7-1 mağlup oldu. Ermeni rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazanan Cenk, yarın Bulgar Kiril Milenov Milov'un karşısına çıkacak.

82 kiloda Burhan Akbudak, ilk turda Polonyalı Mateusz Wolny’i 6-0 ile geçerken, ikinci turda ise Belarus rakibi Stanislav Shafarenka'ya 6-5 yenildi ve elendi.

Metehan 5. oldu

87 kiloda mücadele eden ve şampiyonanın sabah seansında repesaj için mindere çıkan Metehan Başar, İspanyol Jesus Gasca Fresneda'yı 3-0 yenerek üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı. Metehan, Rus Aleksander Andreevitch Komarov'a 3-1 yenilerek şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

55 kiloda yarışan Doğuş Ayazcı ise repesaj müsabakasında karşılaştığı Rumen Florin Tita'ya 8-6 mağlup oldu ve madalya şansını kaybetti.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82, 97 kiloda repesaj ve final müsabakalarının yanı sıra kadınlarda da 50, 55, 59, 68, 76 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.