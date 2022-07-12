Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avusturya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda gerginlik yaşadığı takım arkadaşı Patrick van Aanholt ile aralarında sıkıntı olmadığını bildirdi.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın kavga olarak lanse edilmesinin doğru olmadığını belirtti.

"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla."