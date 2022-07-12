Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürdükleri kampta konuşan sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon taraftarlarına farklı bir takım izletmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

23 yaşındaki futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda başladıklarını anlattı.

"Sezon öncesi hazırlık kampı bütün takımlar için çok önemli. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel. Yeni transferlerimiz yavaş yavaş geliyor. Onlarla beraber daha güçlü bir takım oluşturup, bu aile ortamını devam ettirmek istiyoruz."

"Hem lig hem de kupa şampiyonluğuyla sezonu kapatmak istiyoruz"

Kerem Aktürkoğlu, geride kalan sezonu çok kötü geçirdiklerini dile getirdi.

"Bu sezon çok farklı beklentiler var. Galatasaray'dan beklenti her zaman şampiyonluktur. Ne yazık ki bu sene Avrupa'da boy gösteremeyeceğiz. Bunun sıkıntısını hem maddi hem de manevi anlamda yaşayacağız. Tek beklentimiz, bu sene ligde şampiyonluk. Başka bir beklentimiz yok. Hem lig hem de kupa şampiyonluğuyla sezonu kapatmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

'Takımı sırtladın' gibi bir söylemi kabul etmiyorum"

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda geçen sezon ortaya koyduğu performanstan dolayı mutlu olduğunu ve bu performansın yeni sezon için kendisini motive ettiğini vurguladı.

"Goller atmak, asist yapmak, iyi performans sergilemek bana nasip olmuş olabilir ama 'Takımı sırtladın' gibi bir söylemi kabul etmiyorum. Arkadaşlarıma haksızlık olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın bana her zaman katkıları olmuştur. Onların sayesinde bu performansı sergiledim. Gelecek sezon da en iyisini yapmak için çalışacağım. Kendimi geliştirmek için çabalıyorum. İnşallah bu sezon, geçen sezonun daha da üzerine koyup, takımıma şampiyonluğu getirebilirim."

"Saha içinde ve dışındaki liderliklere hazırım"

Kerem Aktürkoğlu, takıma liderlik yapma konusunda kendisinden beklenti olduğunu belirtti.

"Bu konuyu çok fazla düşündüm. Hatta bu senaryolar üzerinde çok oynadım diyebilirim. Geçen sezon belki bu beklenti yoktu ama beklentiyi kendim bu seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Şimdi hem taraftarlarımızın hem takım arkadaşlarımın hem de hocalarımın ister istemez daha büyük beklentisi var. Tabii ki her zaman her şeye hazır olmak zorundasınız. Ben de takımıma, taraftarlarıma, hocama kendimi kanıtlayıp, performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Saha içindeki ve dışındaki liderliklere hazırım. Hocam ne görev verirse onu yapmaya hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı, şampiyonlukları. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğuna, başarısına ne kadar yardımcı olabilirsem, benim için o kadar iyi. Bu bireysel olarak performansımı da artıracaktır."

"İnşallah Arda ağabey gibi bir kariyerim olur"

Kerem Aktürkoğlu, kendisi gibi Galatasaray'da genç yaşta iyi performans sergileyerek Avrupa'ya transfer olan Arda Turan'ın çok iyi bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

"Arda ağabey, bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli, en yetenekli oyuncularından biri. Benim için en iyisi. Avrupa'da oynarken, takım arkadaşlığı yaparken her zaman onu idol görmüşümdür. Arda ağabey gibi olabilmek tabii ki benim için çok büyük bir gurur olur. Gerçekleştirdiğim hayallerim oldu, gerçekleştirmek istediğim hayallerim de var. Bunlardan birisi de Avrupa'da oynayabilmek, ülkemi, takımım Galatasaray ve ailemi orada temsil edebilmek. İnşallah Arda ağabey gibi bir kariyerim olur da oralarda kendimi gösterebilirim."

"İki taraf için de olumlu bir süreç olursa Avrupa'da oynamak isterim"

Kerem, Avrupa'da oynama isteğini tekrarladı.

"Bu sadece benim inisiyatifimde olan bir konu değil. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Kulübün de menfaatleri doğrultusunda ilerlemek iki taraf için çok doğru bir karar olur. İki taraf için de olumlu bir süreç olursa, tabii ki Avrupa'da oynamak isterim. Ancak sürecin ne getireceğini bilemiyorum. O yüzden sadece Galatasaray'a odaklandım, Galatasaray'ın başarısı için buradayım."

Yıldız futbolcu, geride kalan sezonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın bazı kesimlerce veda olarak algılanmasıyla ilgili konuştu.

"Ben ondan önceki sene de şampiyonluğu kaçırdığımızda Galatasaray taraftarına verdiği destekten dolayı teşekkür etmiştim. Kötü geçen sezonda bizden desteklerini esirgemedikleri için tekrar teşekkür ettim. Benim orada sadece taraftara teşekkür etmek gibi bir isteğim vardı. Biraz farklı algılanmış olabilir ama orada başka bir şey yoktu."

Takip ettiği yabancı oyuncular

Kerem Aktürkoğlu, eskiden Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ı örnek aldığını belirtti.

"Chelsea zamanlarında neredeyse hiçbir maçını, videosunu kaçırmazdım. Onu çok beğeniyordum. Real Madrid'e gittikten sonra onda biraz düşüş oldu. Şimdi Muhammed Salah, Vinicius Junior çok formda. Vinicius Junior benim sitilime daha çok benziyor ama tabii onlar çok üst düzey futbolcular. Kylian Mbappe keza öyle. Onların oyun stilini izledikçe kendime neler katabilirim diye düşünüyorum. Neredeyse aynı yaştayız ama onlar Avrupa'da büyük arenalarda oynuyorlar. İnşallah biz de oralarda kendimizi gösterme fırsatı buluruz."

"Yunus Akgün büyük fayda sağlayacak"

Sarı-kırmızılı oyuncu, yeni sezonda kanatlarda Yunus Akgün ile birlikte mücadele edeceklerini ve bu durumun beklentileri yükselttiğini anlattı.

"İnşallah bu beklentiyi karşılayabiliriz. Yunus çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Hem Adana Demirspor hem de milli takımda çok güzel işler başardı. İnşallah bu sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansın üzerine çıkacak, hem bize hem de ülkesine büyük fayda sağlayacak. Ben çok beğeniyorum, aynı zamanda çok seviyorum. Çok karakterli, düzgün bir kardeşim."

"Okan Hoca gerçekten futbolcularla arkadaş gibi iletişim kuran biri"

Milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularla olan iletişiminin çok güzel olduğunu anlattı.

"Okan Hoca gerçekten futbolcularla arkadaş gibi iletişim kuran biri. Bu günümüz futbolu için çok önemli. Okan Hoca bu camianın önemli isimlerinden ve burada şampiyonluk yaşamış biri. Elbette Okan Hoca'nın da üzerinde bir baskı söz konusu ama tecrübesi ve lig şampiyonluğu var. O yüzden bu süreci çok iyi atlatacağını, beraber şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımın kampına alınan genç futbolcuların çok yetenekli olduğunu dile getirdi.

"Ayhan Akman ağabeyin iki oğlu (Hamza Yiğit ve Efe) da inanılmaz yetenekli ve güzel kardeşlerimiz. Onların çok başarılı olabileceğine inanıyorum. Benim pozisyonumda Beknaz Almazbekov var, onu da çok beğeniyorum. O da çok iyi bir futbolcu. Ali Turap Bülbül var, bana karşı oynuyor idmanlarda. Biraz zorluyor beni, ona da söyledim. Gerçekten çok yetenekli oyuncularımız var. Üzerinde gidilip, değer verildiği zaman çok daha farklı futbolcuların yetişeceğine inanıyorum. Bu gençlerle Galatasaray'ın geleceği çok parlak."

"Çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum"

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarların desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini dile getirdi.

"Zaman zaman performans düşüklüğü hepimizde olmuştur. Futbolun doğasında inişler ve çıkışlar, başarılar ve başarısızlıklar var. Geçen sene büyük bir başarısızlık yaşadık. Bu başarısızlığı sadece hocalarımız değil, biz futbolcular da üstlendik. Biz bunun bilincindeyiz. O yüzden çok yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu sezon çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. İnşallah taraftarlarımızın desteğine futbolcular olarak karşılık veririz. Şampiyonlukla biteceğine canı gönülden inanıyorum."