Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mesut Özil Başakşehir yolunda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile transfer şartlarını görüşüyor.
Medipol Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Turuncu-lacivertli yönetim, bu talebin ardından Mesut Özil ile görüşmelere başladı.
Mesut Özil ile Başakşehir arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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