Sofuoğlu, Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla sörf yaptığı anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sofuoğlu paylaşımında, "Salda Gölü'nün güzelliği görülmeye değer." ifadesine yer verdi.