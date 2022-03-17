Kenan Sofuoğlu, Kawasaki tarafından "fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti" HR2'ye binerken, Toprak Razgatlıoğlu ise Ferrari tarafından şu ana kadar yapılmış en hızlı araba SF90'ın direksiyonu başına geçti.

[Fotoğraf: AA]

Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, "Ecdada Saygı" ve "Geleceğe Armağan" mesajıyla birlik vurgusu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kenan Sofuoğlu: 24 saatten daha kısa süre içerisinde bu hazırlığı yaptık

Sofuoğlu, Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarışmasının hayallerinden biri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sofuoğlu, kawasaki H2R model motosikletle Osmangazi Köprüsü'nde saate 400 kilometreyle en yüksek hıza ulaştığını anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

Kenan Sofuoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapılacağının açıklandığı gün Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2'yi yarıştırma fikrinin aklından geçtiğini dile getirdi.

"Ferrari ile Kawasaki'yi denemek, yarıştırmak harikaydı. 24 saatten daha kısa süre içerisinde bu hazırlığı yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardık. İnşallah köprünün, yapılan bu güzel yatırımın tanıtımı için de dünya genelinde izlenecek bir video hazırladık. İnşallah herkes beğenir."