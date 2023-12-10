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Spor
TRT HABER/AA 10.12.2023 15:25

Kayserispor'un rakibi Pendikspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Kayserispor'un rakibi Pendikspor

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Kayserispor'un rakibi Pendikspor

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in ilk 14 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 13 puan kazandı. İstanbul ekibi, ligde 16. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini kaybeden Mondihome Kayserispor ise topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadı

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

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