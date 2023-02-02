Kayserispor'un rakibi Başakşehir
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 4-2 yenen Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçta ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. 29 puanı bulunan sarı kırmızılılar, evinde kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.
Haftaya 40 puanla giren Medipol Başakşehir de galip gelerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı.
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Hosseini, Carole, Onur Bulut, Arif Kocaman, Ali Karimi, Kemen, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Campanharo, Mane.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Touba, Lima, Serdar Gürler, Mesut Özil, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Okaka.
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