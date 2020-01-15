İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin euro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.

Gözbaşı, bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktardı.

"Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım."

Kaynak: AA