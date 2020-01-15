Beşiktaş Erzurum'da dondu15 Ocak 2020 Çarşamba 20:25 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 20:58
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Evinde 3-2 kazanan B.B Erzurumspor rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
Maçın 12. dakikasında B.B Erzurumspor’u Hasan Ayaroğlu öne geçirdi. Mücadelenin 35. dakikasında Beşiktaş'ta N’Koudou beraberlerliği sağlayan golü attı.
Mücadelenin 67. dakikasında Oltan Karakullukçu’nun golüyle Erzurumspor tekrar öne geçti. Konuk ekip 88. dakikada Caner Erkin’in frikik golüyle skora dengeyi getirdi.
Mavi beyazlı ekip, maçın son dakikalarında kazandığı penaltıyı İbrahim Akdağ’ın gole çevirmesiyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Maçın rövanşı 22 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada sol taraftan Hasan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan’ın şutu kalecide kaldı.
GOL: 12. dakikada sol taraftan Hamroun’un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan’ın önünde kaldı. Hasan’ın sert şutu önce Necip’in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0
20.dakikada sol taraftan N’Koudou’nun ortasında kaleci Kayacan’ın sektirdiği top Diaby’nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.
25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.
28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut’a pas verdi. Umut’un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.
33. dakikada N’Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.
GOL: 35. dakikada penaltı atışını kullanan N’Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
39. dakikada Oltan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius’un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada sağ taraftan Ba’nın yaptığı ortada Hasan’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
61. dakikada sol tarafta topla buluşan Diaby sert vuruşunda kaleciden seken top Umut’un önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Umut’un şutu yandan dışarı çıktı.
GOL: 67. dakikada sol kanattan Hasan'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1
GOL: 88. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta Caner'in direkt kaleye gönderdiği top kaleci Kayacan’ın sol tarafından ağlara gitti. 2-2
90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit’in sert vurduğu top Ruiz’in eline çarptı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.
GOL: 90+1. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Karius’un sağından meşin yuvarlığı ağlara yolladı. 3-2
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl (Dk. 66 Aykut Demir), Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 73 Emrah Başsan), Ba, Emre Gültekin (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Osman Çelik, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu
Beşiktaş: Karius, Ruiz, Rebocho, Vida, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, (Dk. 64 Boyd) Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Diaby (Dk. 76 Güven Yalçın), Umut Nayir
Goller: Dk.12 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 35 N'Koudou (Penaltıdan), Dk. 88 Caner Erkin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Caner Erkin, Dk. 90 Ruiz (Beşiktaş)
Kaynak: AA, İHA