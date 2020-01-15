Arda Turan için Brezilya iddiası15 Ocak 2020 Çarşamba 19:19 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:22
Arda Turan futbol kariyerine yeniden yurt dışında devam edebilir. Brezilya basını, Barcelona kulübünün ve bazı menajerlerin 32 yaşındaki futbolcuya Brezilya'da takım arayışında olduğunu yazdı.
Arda Turan’ın yeni adresinin neresi olacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.
Fatih Terim’in isteğine rağmen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in "Arda Turan gündemimizde yok" açıklaması tecrübeli futbolcunun tahminlerin aksine sarı kırmızılı takıma gidişini engelledi.
Galatasaray’dan beklediği ilgiyi göremeyen 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağının yurt dışı olma ihtimalinin arttığı konuşuluyor.
Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo, hala Barcelona’nın sözleşmeli futbolcusu konumundaki Arda için, Katalan ekibinin Brezilya'da kulüp arayışında olduğunu yazdı.
Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid’deki yakın arkadaşı Filipe Luis’in menajeri tarafından Flamengo ve Palmeiras takımlarına önerileceği ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir’de bir türlü istediği performansı gösteremeyen Arda Turan 39 maçta 2 gol 3 asistle oynamıştı.
Kaynak: AA