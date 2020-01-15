Fenerbahçe'ye, Ricardo Rodriguez transferinde rakip çıktı.

Sarı lacivertliler, İsviçreli oyuncu ile prensipte anlaşmış ancak harcama limiti nedeniyle 27 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıramamıştı.

Fenerbahçe, bu sorunu çözmeye uğraşırken, transferde önüne PSV Eindhoven engeli çıktı.

Hollanda kulübünün, Rodriguez için Milanlı yöneticilerle görüştüğü öğrenildi.

İtalya basınında çıkan haberlerde Milan'ın, PSV Eindhoven'ın yaptığı kiralama teklifi yeterli bulduğu ancak anlaşmazlık yaşanan konunun oyuncun satın alma opsiyonu olduğu ifade edildi.

Hollanda ekibinin kiralamada, Milan'ın ise Rodriguez'i satma konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

PSV Eindhoven'ın, İtalya ekibinin inadı üzerine kiralamanın yanında 6 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu teklif ettiği gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT SPOR