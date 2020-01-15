Aytemiz Alanyaspor evinde avantaj sağladı15 Ocak 2020 Çarşamba 18:56 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:59
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı.
Maçı 3-1'lik galibiyetle tamamlayan Alanya ekibi, ikinci maç için avantaj sağladı.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
42. dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.
45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), Umut Güneş (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk. 56 Yacine Bammou)
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Özgür Çek, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Brecka (Dk. 71 Ndongala), İlhan Depe, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, Thiam
Goller: Dk. 12 Welinton, Dk. 15 Junior Fernandes, Dk. 45 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Thiam (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 62 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Fernandes, Dk. 77 Aytaç Kara, Dk. 89 Ndongala (Kasımpaşa)
Kaynak: AA