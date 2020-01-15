Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karışık buz hokeyi disiplininde bronz madalya elde ederek ülkemize Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamızı kazandıran Sidre Özer’i kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Kaynak: AA