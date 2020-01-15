Vodafone Park'ta TAB Gıda ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

"Federasyon tarafından konulan sınırlamalar, tüm futbol takımlarını ilgilendiren uygulamalardır." diyen Çebi, "Bunun sonucunda transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz. Kendileri taviz vermeyeceklerini, Türk futbolunun düzelmesi adına taviz istenmemesini söylediler. Ancak biz de ısrarla içerisinde bulunan ve hakkımız olan durumun değiştirilmesini istiyoruz. Yüzde 30'u 40'a çıkarmak federasyonun yetkisindedir, buna saygı duyuyorum. Ülkemizde faizlerin indiğini görüyoruz. Bunun bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş'ın puan anlamında ceza alması riskine girmek istemiyoruz. Beşiktaş'a zarar verecek bir riski almayacağım." ifadelerini kullandı.

Transfer problemini farklı yollarla çözmenin gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya Çebi, "Hile ve hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Koca camiayı temsil ediyoruz. Hile hurda ile yola devam etmeyi düşünmüyorum. Acı bizimse, beraber paylaşacağız." yanıtını verdi.

Limitleri aşan kulüplere TFF'nin yaptırım uygulamaması durumunda, tepkilerinin ne olacağı ile ilgili soruyu Çebi, "Bu büyük suç ve günah olur. Hiçbir federasyon yöneticisinin bu kafada olduğunu düşünmek istemiyorum. Herkese farklı bir uygulama yapılacaksa, geriye dönük büyük suçlamalarla zan altında kalırlar." şeklinde cevapladı.

"(Guilherme'yle) Görüşmemiz olmamıştır"

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin transferi hakkında çıkan söylentilere cevap veren Çebi, "Bahsi geçen futbolcu ile ilgili bizim bir görüşmemiz olmamıştır. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Bu futbolcunun gelebileceği yönünde teklif yapıldı. Şartlarının sorulmasının ardından pozitif bir cevap verilmemesine rağmen, hala gündemde tutuyorlar. TFF'de hakkımız olan konuyla ilgili gereken çalışmaları yaptık. Bu gerçekleşmeden transfer yapmak yanlış olur. " diye konuştu.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Kurulu'nda ibra edilmemesi sonrası, kulüp eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in yaptığı açıklamalara değinen, Çebi şunları söyledi:

"Ahmet Ürkmezgil benim ağabeyim. Kendisiyle uzun süre çalıştım. Son iki sene birbirimize şikayet etmekten başka bir şey yapmadık. O da muzdaripti ben de muzdariptim. Şimdi muzdarip değilmiş gibi konuştu. Dün akşam konuştuk, yanlış anlaşıldığını söyledi. Ahmet Bey'in bize bir kırgınlığı var. Fulya AVM'den kaynaklanıyor. AVM'nin yapımı konusunda Ürkmezgil'in verdiği mücadeleyi biliyorum. Kendisine mücadelesi için teşekkür ediyorum. İbra ile ilgili yaptığı açıklamalara gelince, bilmek başka, onaylamak başka şey. Geldiğimizde Beşiktaş Futbol A.Ş'nin asıl harcamalarını ifade eden futbolcu transferlerinin yönetim kurulu karar defterinde yer almadığını ve dolayısıyla burada yöneticilik yapan kişilerin sorumluluğu olmadığını gördüğümüzü söyledik. Eğer varsa, Ahmet Bey 'İmzam var.' diyorsa, o zaman farklı ama bu imzaları görmedik. Bilgisi olabilir, olup olmadığını bilmiyorum. Eğer onayları varsa, neden imzaları yok? İmzaları olmayan kişileri lafla ibra edemem. Burada 'Biliyordum.' diyebilir ama bilmek başka onaylamak başka şey. 'Bilgim var' diyorsa, bunu açıklaması gerekiyor."

"Sportif başarı ve ekonomik olarak yürüyen bir kulüp hedefliyoruz"

Ahmet Nur Çebi, futbolcu sözleşmelerinde indirim talebinde bulunmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Sözleşmelerin, yapılacak herhangi değişiklikte yeni vergi kanuna tabi olacağına dikkati çeken Çebi, "En ufak indirimde dahi yeni yasaya göre yüzde 40'lık dilime girileceği için, yüzde 15'lik hakkımızın zayi olmaması adına dikkat etmeliyiz. Şu anda öyle bir talebimiz yok. 'Gitmek istiyoruz' diyen futbolcu da 'Transfer etmek istiyoruz' diyen kulüp de yok. Devam eden sözleşmeler var. Oturup konuşacağımız futbolcularımız var. Bütçeyi artık siz yapmıyorsunuz, devlet, TFF yapıyor. Olmayan para bütçeye konulmaz. Artık dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Sportif başarı ve ekonomik olarak yürüyen bir kulüp olmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının Ankara'daki toplantısına değinen Çebi, "Toplantıda kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Kulüplerin yürütülebilir olması amaçlandı. Çalıştayda kulüplerin son derece planlı oldukları vurgulandı. Artık savurganlığa son verilmesi gerektiğine, yasalarla nasıl kontrol altına alınabileceğine yönelik görüşmeler yapılıyor. Yapıcı, anlayışlı, dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan ifadeleri için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Türk futboluyla son derece yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanı'mız var. Çalıştay tamamlandığında, olay Gazi Meclis'te yasalaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

"Ne kaybetmek ne de teslim olmak istiyoruz"

Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde sözleşme imzalanan genç oyuncu Ajdin Hasic'in durumuna değinen Çebi, "Bütçede böyle bir yer yok. Bu sözleşmenin yapılmaması daha hayırlı olurdu ama yapılmış. Haklarımız olduğunu düşündüğümüz şeyleri ifade ederek çözüm arıyoruz. Ne kaybetmek ne teslim olmak istiyoruz. 100 bin avro maaş alan bir futbolcu için 2 milyon avro imza parasının anlamlı gelmediğini ifade ettik. Bunu çözmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maç sonrası TFF'ye yapılan Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması başvurusuyla ilgili de konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Futboldaki uyuşmazlıklarda gidilecek yer Tahkim Kuruludur. Bu kurul, 'Talebinizi yönetim kuruluna yapacaksınız. Oradan sonuç alınca bana geleceksiniz.' diyor. 'Tahkimde önümüzü açın, kurul sizden gelecek kararı şart koşuyor.' dedik. Yazımızı tekrar yazdık. 'Gündeme alınmasını, menfi ya da müsbet yazıyla bildirilmesini talep ediyoruz.' dedik. Kurum olarak görevimizi dört dörtlük yaptık. Menfi karar verirlerse, Tahkime Kuruluna gidebilmek için önümüzün açılmasını talep ediyoruz. Adaletin tecelli edeceği yerde bu konunun görüşülmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çebi, iç transferin henüz gündemlerinde olmadığını kaydederken, şampiyonluğa inandıklarını ve bu konuda çok umutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA