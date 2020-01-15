Spor
Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması15 Ocak 2020 Çarşamba 17:47 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:50
Fenerbahçe, milli futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.
Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
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