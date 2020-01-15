BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sezona Sergen Yalçın ile iyi başladıklarını ve son zamanlarda istediklerini sonuçları almadıklarını belirtti.

“Son maçlarda gidişatımız olumlu değildi. Sezonu 24 puanla kapattık kötü değil ama daha iyi olabilirdik. Son Sivasspor maçından sonra yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla yola devam etmeme kararı aldık. Bu kararı hocamızla görüştük paylaştık hocamız bunu beklemiyordu ama sonradan anlayışla karşıladı. Futbol içinde böyle şeyler var iki taraf içinde hayırlı olsun inşallah yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum kendisine ve ekibine.”

“Guilherme konusunun hocanın gidişiyle alakası yok”

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın ayrılığı ile ilgili TRT SPOR'a konuştu.



"Kötü değildik ancak gidişat çok da olumlu değildi. Daha iyi olabilirdik. Hocamızla birkaç kez görüşmüştük, görüşmelerin sonunda yola devam etmeme kararı aldık." pic.twitter.com/bHVjb2u3uh — TRT Spor (@trtspor) January 15, 2020

Adil Gevrek, ayrılık kararını Sergen Yalçın’a kendisinin bildirdiğini ifade etti.

"Ayrılık kararını bizzat ben konuştum, hocam da anlayışla karşıladı durumu. Guilherme durumundan rahatsız olduk ama bu ayrılık kararının hocanın gidişiyle bir alakası yok. Transfer olabilir bunu başkanla (Ahmet Nur Çebi) oturduk konuştuk o da bize hak verdi. Guilherme bizim oyuncumuz artık burada devam edecek. Tekrar söylüyorum Guilherme konusunun hocanın gitmesiyle alakası yok. Sergen hocanın ‘Guilherme’nin Beşiktaş’a gitmesi yararlı olur’ demesi bizi rahatsız etmedi. Bizi rahatsız eden taraf Beşiktaş tarafında oldu.”

“Yeni hoca konusunda biraz bekleyeceğiz”

Başkan Gevrek, yeni teknik direktörün kim olacağı sorusuna cevap verdi.

“Bu olay taze yeni oldu. Bir takımda hoca varken o gitmeden bir başka hocayla görüşmem. Şimdi hızlı bir şekilde karar vermeyeceğiz biraz bekleyeceğiz. Bir oturup istişare yapacağız ondan sonra karar vereceğiz.”

Kaynak: TRT SPOR