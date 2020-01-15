Spor
Sergen Yalçın'dan ilk açıklama15 Ocak 2020 Çarşamba 19:23 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:25
BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Yalçın "Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk açıklamasını TRT SPOR'a yaptı.
Yalçın konuyla ilgili "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." dedi.
Kaynak: TRT SPOR