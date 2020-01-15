Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk açıklamasını TRT SPOR'a yaptı.

Yalçın konuyla ilgili "Başkan, takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Benim ve ekibimin görevine son verildi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Bundan sonra herkes için hayırlısı olsun." dedi.

Kaynak: TRT SPOR