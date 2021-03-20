Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.
Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Etiketler: Kayserispor
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