Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor 3 puana 4 golle uzandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller 8 ve 28'de Caleb Ekuban, 30'da Djaniny ve 90+4'te Edgar'dan geldi. Başkent ekibinin tek sayısını ise 26'da penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor ligde puanını 55'e yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi son bulan MKE Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.

23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

26. dakikada İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

33. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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