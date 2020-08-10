Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Hoşgeldin Bayram Bektaş!— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) August 10, 2020
Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.@Berna_Gozbasi #HesKabloKayserispor pic.twitter.com/XwjGnFLwpN
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