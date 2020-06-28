Kayserispor'a can suyu
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalma mücadelesinde çok kritik bir 3 puan kazandı. Sivasspor, bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Demir Grup Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş penaltı kaçırdı.
İlk yarının son dakikasında 45+3. dakikada Hasan Hüseyin Acar, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
83. dakikada Bernard Mensah takımı adına penaltıyı gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2
Altın değerinde üç puan alan Kayserispor, küme düşme hattının bir basamak üstüne çıktı. Sarı kırmızılı ekip puanını 28'e çıkarttı.
Zirve yarışında kritik bir mağlubiyet alan Sivasspor 53 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Sivasspor 4-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
8. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı korner sonrası Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
9. dakikada Mensah'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Sivasspor, penaltı kazandı. Emre Kılınç'ın sağdan ortasında topa hareketlenen Yatabare, Rienstra ile ceza alanında girdiği mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstünden auta göndererek bu önemli gol fırsatını değerlendiremedi.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Hasan Hüseyin Acar topu müsait durumdaki Kravets'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazından kaleye parelel gönderdiği meşin yuvarlağa Mensah dokunamayınca, konuk ekip mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.
GOL - 45+3. dakikada Kayserispor öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın ceza yayı hafif sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.
Kayserispor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
51. dakikada orta alandan topla hareketlenen Mensah, rakiplerini çalımlayarak soldan ceza sahasında kadar girdi. Mensah'ın çapraz pozisyondan ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
54. dakikada Ziya Erdal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.
68. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ani gelişen Kayserispor atağında Mesanovic ceza alanında Ziya Erdal ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 83. dakikada penaltı atışını kullanan Mensah, topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.
88. dakikada Emre Kılınç'ın pasında topu kontrol eden Claudemir'in ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Skuletic'in pasında topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Mücadele, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur (Dk. 79 Armin Djerlek), Claudemir, Fatih (Dk. 46 Ziya Erdal), Mert Hakan (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Emre, Fernando (Dk. 60 Arouna Kone), Yatabare (Dk. 70 Petar Skuletic).
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin (Dk. 77 Miguel Lopes), Djedje, Sapunaru, Angelo, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Mesanovic, Campanharo, Henrique, Mensah, Kravets (Dk. 69 Mario Situm).
Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy, Dk. 73 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah, Dk. 73 Muris Mesanovic, Dk. 76 Yasir Subaşı (Hes Kablo Kayserispor)
Goller: Dk. 45+3 Samassa, Dk. 83 Mensah (penaltı) (Hes Kablo Kayserispor)