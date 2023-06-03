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Spor
AA 03.06.2023 14:30

Kayseri'de kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarma öncülüğünde sporla tanıştı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma sorumluluk bölgesindeki kırsal mahallelerde yaşayan sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle sporla tanışamamış çocuklar için "Hayalini Kuruyorum Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum" projesi kapsamında tekvando kursu açıldı.

Kayseri'de kırsal mahallelerdeki çocuklar jandarma öncülüğünde sporla tanıştı

Talas Belediyespor Tesisleri'ndeki kursun açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, gençleri kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya kurban ettirmeyeceklerini, çocukları ailelerine, memleketlerine, vatanlarına layık insanlar olarak yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çiçek, bu konuda sporun büyük rol oynadığına dikkat çekti.

"Bu projenin temel amacı hiçbir gencimizi kötü alışkanlıklara kurban vermemek. Onlara iyi alışkanlıklar öğretmek. Burası sadece bir başlangıç. Tekvandoya gittiklerinde sadece tekme, yumruk atmayı öğrendiklerini düşünmüyoruz. Onları bir disiplin içerisinde, bir takım ruhu içerisinde seçilerek gelmiş antrenörlerimizle beraber bu memleketi daha çok sevmeleri için de bir yol olarak görüyoruz."

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerini tebrik eden Çiçek, 118 öğrenci ile kursun başladığını, bu sayının artmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Kentte daha önce de İl Emniyet Müdürlüğünce "İpeksi Dokunuşlarla Sokaktan Madalyaya" projesinin hayata geçirildiğini anımsatan Çiçek, bu konuda Erciyes Üniversitesinin bir araştırma yaptığını ve rapor hazırladığını, bu rapordan aldığı izlenime göre her mahalleye spor kursu açılması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çiçek, İl Müftülüğünün de kentte bir mahallede tekvando kursu açacağını, her kurumun bu işe dahil olacağını dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de projede merkezden uzak yerleşim yerlerinde ikamet edip sosyal ve ekonomik imkansızlıklar yüzünden spor branşlarıyla tanışma fırsatı bulamamış, ilkokul ve ortaokul öğrencisi 7-14 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarının yer aldığını anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yiğit, çocukları sporla tanıştırıp sosyalleştirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tekvando kursu açıldığını, Talas ilçesinde 38, Develi ilçesinde ise 80 öğrencinin projeye dahil olduğunu, kısa süre içinde sayıyı artıracaklarını belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Vali Çiçek'e bu tür projelere öncülük ettiği için teşekkür etti. Konuşmaların ardından çocuklar, tekvando tekniklerini içeren gösteri sundu.

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