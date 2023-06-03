Gençlerbirliği'nin spor lisesi faaliyete geçecek

Güçlü altyapısıyla Türk futboluna önemli isimler kazandıran kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği Spor Lisesi'ni kurarak önemli bir adım attı.

Ankara'nın en eski liselerinden olan Atatürk Lisesi'nde (Taş Mektep) bir grup öğrenci tarafından kurulan Gençlerbirliği Kulübü, spor lisesi için çalışmalarında son aşamaya geldi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kenan Memiş, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri içerisinde eğitim vermeye başlayacak spor lisesiyle ilgili bilgi verdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak bir protokol imzaladık ve birlikte hareket ediyoruz. Bina tahsisini ve rutin giderleri kulüp olarak biz karşılarken MEB de bize öğretmen görevlendirmesi ve öğrencilerimizin eğitiminde kullanılacak olan teknik donanım desteği sağlayacak. İlk yıl 30 öğrenciyle eğitim ve öğretim dönemine başlayacağız. Her yıl öğrenci sayımız yeni açılacak olan dersliklerle 30'ar artarak devam edecek."

Okula girmeye hak kazanan öğrencilerin masrafları karşılanacak

Memiş, Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapılan protokol kapsamında tesislerin yanında bulunan Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önündeki boş arazinin kullanım hakkının da Gençlerbirliği Spor Lisesi'ne tahsis edildiğini aktardı.

"Okul için tahsis edilen bu boş arsaya, yeni bir antrenman sahası yaparak öğrencilerimizin orada çalışmasını sağlayacağız. Böylelikle yeni bir antrenman sahasını daha Gençlerbirliği'mize kazandırmış olacağız. MEB'in, tarihlerini belirleyeceği ve okulumuzun mevzuata göre görevlendirileceği komisyonca yürütülecek olan özel yetenek sınavına giren ve başarı sağlayan öğrenci kardeşlerimiz, okulumuzda eğitim görmeye hak kazanacak. Okula girmeye hak kazanan başarılı öğrencilerimizin eğitim masrafları kulübümüz tarafından karşılanırken, yine tesis içerisinde oluşturduğumuz yatakhanelerde de yatılı olarak barınmaları sağlanacak."