Yaylar gerildi, oklar hedefleri vurdu.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kıyafetler ile boy gösterdiler. Yurdun dört bir yanından okçular, festivale katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Açılışı Bilal Erdoğan yaptı

Kayseri'de geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışı yapıldı.

Tesisin yapımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto iş birliği ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Açılışı ise, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan gerçekleştirdi.

Bilal Erdoğan, "Bugün bu tesisin var olması, bu turnuvaların yapılması da artık tesisleşme tarafında da adımların geldiğini gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Spor Toto’muza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Biz at üstünde, okla, kılıçla yükselmiş bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız"

Gelecek dönemle ilgili hayallerinden bahseden Erdoğan, Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporları Federasyonu'nu hayata geçirmek istediğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Bilal Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimize şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani at mı kaldı kardeşim hangi devirde yaşıyoruz diyorlar. Bunu duyuyoruz. Ama biz at üstünde, okla, kılıçla yükselmiş bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız."

[Fotoğraf: AA]

Katılımcılar açılış töreninde Açık Hava Takımlar Şampiyonası'nı da izledi.

Tesiste okçuluğun yanı sıra güreş, cirit ve kökbörü gibi ata sporları da yapılacak..