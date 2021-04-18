Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 20:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kayra Sayit Avrupa Şampiyonu oldu
Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası’nda milli sporcu Kayra Sayit kadınlar +78kg finalinde Fransız rakibi Lea Fontaine'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.
Altın madalya Kayra Sayit'in!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 18, 2021
Fransız rakibi Lea Fontaine'yi ipponlayarak, Avrupa Şampiyonası'ndaki 2. altın madalyamızı kazanıyor!
Tebrikler Kayra! pic.twitter.com/w0M3K2jCem
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