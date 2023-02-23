Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Yusuf Emre Fırat'ın organizasyonun ilk iki gününde ayrı ayrı gerçekleşen 10 kilometre serbest yarışında iki gümüş madalya aldığı belirtildi.

Balkan Kupası'nın ikinci gününde 10 kilometre serbest yarışında Yusuf Talay'ın ise bronz madalya kazandığı kaydedildi.