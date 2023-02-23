Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, yaşanan depremlerin ardından yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bulak, liglere verilen aradan sonra oynayacakları Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

"Transfer tahtamızın kapalı olması dolayısıyla transfer yapamıyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Hazır durumda olan oyuncumuz ne kadar çok olursa, rotasyon yapma imkanımız da o derece artar. Ben tüm oyuncularımın çalışmasından ve takıma katkı sağlama çabasından memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çok çalışarak minimuma indireceğiz."

[Fotoğraf: AA / Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak]

Bulak, ligde oynadıkları son 2 maçtan 4 puan çıkardıklarını hatırlattı.

"Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız için bu çıkışı sürdürmek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteği bize güç veriyor. Sakaryaspor maçında da taraftarlarımızı yine yanımızda görmek ve onlara galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz."