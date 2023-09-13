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Spor
AA 13.09.2023 12:06

Kayak milli takımlarının hedefi uluslararası yarışmalarda derece elde etmek

Ilgaz Dağı'nda yaz dönemi kampı yapan kayak milli takımlarının hedefi, uluslararası şampiyonalarda derece elde etmek.

Kayak milli takımlarının hedefi uluslararası yarışmalarda derece elde etmek
[Fotograf: AA]

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesiste Snowboard Milli Takımı, Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı ve Alp Disiplini FIS (Uluslararası Kayak Federasyonu) Aday Milli Takımı'nın 10 günlük kampı sona erdi.

Snowboardda 23, Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı'nda 9, Alp Disiplini FIS Aday Milli Takımı'nda da 7 sporcunun katılımıyla yaklaşık 1850 metre rakımlı kayak merkezindeki kampta yürüyüş, koşu, denge ve güç çalışmaları yapıldı.

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nın çok iyi bir kamp alanı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özger, kampı verimli şekilde tamamladıklarını belirtti.

"Sezon öncesi hazırlık için buraya geldik. Hava şartları ve antrenman ortamı çok iyi. Kampımız gayet iyi geçti. Buranın serin olması bizim için büyük avantajdı."

Özger, yaz antrenmanlarının önemine değindi.

"Kayak, kışın yapılan ama yazın kazanılan bir spordur. Eğer yazın doğru antrenman yapmazsak, kışa hazır olmadığımız için tüm yarışları kaybederiz. Bu yüzden her sene yaz kampları, güç geliştirme kampları yapıyoruz."

Snowboard Milli Takımı sporcusu Nursu Zişan Bayhan da Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini dile getirdi.

"Kamp için güzel bir yer. Çok fazla ağaç ve yeşillik var. Önümüzdeki kış için bize verimli olacak bir kamp diye düşünüyorum. Şu ana kadar elde ettiğim Türkiye şampiyonluklarım var. Gelecek yıllarda olimpiyat sporcusu olmak istiyorum, buna yönelik çalışmalar yapıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hedef Avrupa'da yeni şampiyonluklar ve kupalar elde etmek

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı Antrenörü Sergen Örnek ise iyi sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

"Yüksek irtifada, Ilgaz Dağı'nda kondisyon ve güç geliştirme kampımızı tamamladık. Hedefimiz yeni sezonda çocuk kupalarında Avrupa'da yeni şampiyonluklar ve yeni kupalar elde etmek. Şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz."

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı kaptanı Alin Özozan da kondisyon kamplarının gayet verimli geçtiğine işaret etti.

"Biraz yorucu ama sonuçları iyi. Bu sezonki hedefimiz Avrupa ve dünya çapındaki çocuk kupalarında olabildiğince çok kupa kazanıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak."

Alp Disiplini FIS Aday Milli Takımı Antrenörü Yusuf Karta ise sporcular açısından verimli bir kamp olduğunu anlattı.

"Amacımız 21-26 Ocak tarihlerinde Kore'de düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'na hazırlanmak."

Sporcu Buse Akar da 5 yıldır kayakla ilgilendiğini belirtti.

"2 yıl önce gençlik olimpiyatlarına gittim. Şu anda da FIS aday takımındayım. Ülkemizi dünya ve Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Hedefim ülkemizi kayakta daha üst seviyelere taşımak."

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