Fenerbahçe, Kasımpaşa’dan Mame Thiam’ı renklerine bağladı. Senegalli futbolcu, son dönemde lacivert beyazlılardan büyük takımlara giden 5’inci isim oldu.

Son yıllarda Kasımpaşa'dan ayrılıp, Galatasaray'a imza atan ilk isim Ryan Donk olmuştu.

Bir sezon sonra ise Eren Derdiyok, sarı kırmızılıların yolunu tutmuştu. Kasımpaşa, kulüp tarihinin rekor satışını da 2018-2019 sezonunun devre arasında Mbaye Diagne'yi Galatasaray’a göndererek gerçekleştirdi.

Lacivert beyazlılar, Senegalli oyuncudan performans primleri dahil 13 milyon euro gelir sağladı.

Geçtiğimiz günlerde kaleci Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a uğurlayan Kasımpaşa, ardından golcüsü Mame Thiam’ı da Fenerbahçe'ye verdi.

Türkiye’de ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Ryan Babel, önce Beşiktaş, sonra Galatasaray'a; Bernard Mensah ise önce Hes Kablo Kayserispor, sonrada Beşiktaş'a transfer oldu.

Öte yandan Kasımpaşa, son dönemdeki bir diğer transfer başarısını ise Trezequet ile yaşadı.

İstanbul ekibi, Mısırlı oyuncuyu geçen yaz Aston Villa'ya 10 milyon euroya sattı.

Laviret beyazlıekip, Eduk'u da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 400 bin euro bonservis bedeli ile göndermişti.