Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e, Göztepe ise puanını 7'ye yükseltti. Öte yandan Kasımpaşa, 14 maçtır Göztepe'ye karşı kaybetmiyor.

Kasımpaşa Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Burak Şeker düdük çaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Koita ile verkaç yaptıktan sonra sol kanatta topu alan Armin Hodzic'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

13. dakikada Haris Hajradinovic'in savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Armin Hodzic'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Haris Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

35. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Marcio Mossoro meşin yuvarlağı ağlara gitmeden son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Hajradinovic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Koita’nın uzak mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.

51. dakika Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hajradinovic’in önünde kaldı. Sağ çaprazda topla buluşan Hajradinovic’in çizgiye hareketlendikten sonra yaptığı vuruşta direğe çarpan top auta gitti.

55. dakikada Haddadi’nin kullandığı taç atışında ceza sahasında topla buluşan Aytaç, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topu kornere tokatladı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi ortasını yaptı. Kaleci İrfan Can’ın yumrukladığı top Koita’ya çarpıp Yusuf Erdoğan’ın önüne düştü. Yusuf’un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

87. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ortasını yaptı. Arka direkte boş durumdaki Varga’nın vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Hajradinovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, farklı şekilde auta gitti.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Tarkan Seberst, Loret Sadiku, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Armin Hodzic (Dk. 84 Kevin Varga), Haris Hajradinovic, Fode Koita.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Lamine Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Dzenan Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Marcio Mossoro (Dk. 58 Zlatko Tripic), Brown Ideye.

Sarı kart: Dk. 90+4 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 90+4 Ramazan Öztürk (Kasımpaşa)