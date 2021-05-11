Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

43 puan ile 15. sırada bulunan Kasımpaşa, rakibine oranla biraz daha rahat bir konumda bulunuyor. Ancak Kasımpaşa son iki maçta alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

38 puan bulunan MKE Ankaragücü, 18. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de kalmak için puan veya puanlarla sahadan ayrılmaya çalışacak.

Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...