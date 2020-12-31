Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Başkan Vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz’ün Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme pic.twitter.com/TfKpFU1wrP — KASIMPAŞA (@kasimpasa) December 31, 2020