Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
Başkan Vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz’ün Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme pic.twitter.com/TfKpFU1wrP— KASIMPAŞA (@kasimpasa) December 31, 2020
Etiketler: Koronavirüs Kasımpaşa
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