Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Mücadeleyi 90. dakikaya kadar 1-0 önde götüren Antalyaspor uzatma anlarında gelen gole engel olamadı ve sahada bir puana razı oldu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Naldo'nun kafa golüyle öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının 90+2. dakikasında Umut Bozok attığı gol ile beraberliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor 22 puan ile 13. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 12 puan ile 20. sırada kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşup ceza alanına giren Mukairu'nun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol ayağıyla topu uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Donk'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

77. dakikada Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

GOL - 90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Donk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha (Dk. 90+3 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 71 Amilton), Mukairu (Dk. 79 Floranus)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı, Travnik (Dk. 86 Ben Ouanes), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Varga), Umut Bozok

Goller: Dk. 38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 41 Hadergjonaj, Dk. 56 Eysseric, Dk. 60 Donk, Dk. 83 Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Dk. 88 Andrea Poli, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)